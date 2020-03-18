Авиасообщение между РФ и США ограничат рейсами между Москвой и Нью-Йорком

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На пассажирские перевозки между США и РФ с 20 марта вводятся временные ограничения, сообщает посольство США в РФ.

‼️ @Pravitelstvo_RF: 20 марта по московскому времени вводятся временные ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории России в США🇺🇸 и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва – Нью-Йорк (и обратно)



✅ Подробнее: https://t.co/ZYF8c7eWyv pic.twitter.com/dS4Rz2kTxu — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) March 18, 2020

Ранее сообщалось, что по поручению премьера РФ Михаила Мишустина Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.

Исключение составят регулярные рейсы Москва-Лондон и обратно, Москва-Нью-Йорк и обратно, Москва-Абу-Даби и обратно, осуществляемые через аэропорт "Шереметьево" (терминал F).