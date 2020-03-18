Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ с полуночи 20 марта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия на фоне ситуации с пандемией коронавируса вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.

Согласно поручению премьера РФ Михаила Мишустина, ограничения вводятся с 00:00 по московскому времени пятницы 20 марта. Ограничения вводится также на полеты из этих стран в обратном направлении.

Исключение составят регулярные рейсы Москва-Лондон и обратно, Москва-Нью-Йорк и обратно, Москва-Абу-Даби и обратно, осуществляемые через аэропорт "Шереметьево" (терминал F).

Запрет также не коснется чартеров, если этими рейсами будут вывозить из России иностранцев или возвращать россиян на родину (до полного вывоза указанных граждан), говорится в поручении Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

Росавиация должна в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании и иные заинтересованные стороны о данном временном ограничении.