Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:27

Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ с полуночи 20 марта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия на фоне ситуации с пандемией коронавируса вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.

Согласно поручению премьера РФ Михаила Мишустина, ограничения вводятся с 00:00 по московскому времени пятницы 20 марта. Ограничения вводится также на полеты из этих стран в обратном направлении.

Исключение составят регулярные рейсы Москва-Лондон и обратно, Москва-Нью-Йорк и обратно, Москва-Абу-Даби и обратно, осуществляемые через аэропорт "Шереметьево" (терминал F).

Запрет также не коснется чартеров, если этими рейсами будут вывозить из России иностранцев или возвращать россиян на родину (до полного вывоза указанных граждан), говорится в поручении Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

Росавиация должна в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании и иные заинтересованные стороны о данном временном ограничении.

Хроника 09 января – 18 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
США ОАЭ Великобритания Михаил Мишустин

Новости
Эпидемия коронавируса

Институт Коха спрогнозировал заражение до 10 млн немцев коронавирусом без карантина

Эпидемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек
Экономический кризис

Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Выборы в США - 2020

Трамп гарантировал себе выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев

Трамп гарантировал себе выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев

Гульнару Каримову приговорили к 13 годам по новым обвинениям

Гульнару Каримову приговорили к 13 годам по новым обвинениям
Эпидемия коронавируса

В Молдавии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Прибывающих во Вьетнам россиян поместят на двухнедельный карантин

Эпидемия коронавируса

В Австралии объявили режим ЧС из-за коронавируса

Что случилось этой ночью: среда, 18 марта

Выборы в США - 2020

Джо Байден укрепил позиции в президентской гонке демократов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');