70 тыс. человек приложились в Петербурге к привезенным мощам Иоанна Крестителя

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Около 70 тысяч верующих поклонились мощам Иоанна Крестителя за время их пребывания в Петербурге.

"В течение восьми с половиной дней нахождения мощей в Казанском соборе, несмотря на разную информацию в СМИ и соцсетях, количество паломников к мощам не уменьшалось. В субботу и воскресенье, а также в последний день пребывания 17 марта людей было еще больше, чем в предыдущие дни. Сегодня рано утром святыню торжественно проводили обратно в Иерусалим", - сообщила "Интерфаксу" начальник сектора коммуникаций Петербургской епархии Наталья Родоманова.

По ее словам, во время поклонения мощам принимались необходимые санитарно-профилактические меры, в частности, поверхность ковчега со святыней обрабатывалась дезинфицирующими растворами. "После каждого приложившегося человека ковчег протирался тканевой салфеткой со специальным антисептическим раствором, и она регулярно менялась", - рассказала представитель епархии.

С 16 марта в северной столице действовал запрет на проведение мероприятий с количеством участников, превышающим тысячу. "При поклонении мощам в соборе не находилась одномоментно тысяча человек", - отметила в связи с этим Родоманова.