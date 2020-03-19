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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59

В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Насельники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса, первый крестный ход прошел 18 марта вечером. Об этом в инстаграме сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением. Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся. Первый крестный ход был совершён сегодня после вечернего богослужения. Прошли по окружающим монастырь тротуарам с древней чтимой Влахернской иконой Богоматери. Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит!

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Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой богоматери, соблюдая безопасную дистанцию.

Они будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся.

"Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву", - написал игумен.

Он также сообщил об отмене экскурсий в монастырь и пообещал взамен обеспечить виртуальные экскурсии по обители в соцсетях с прямыми включениями, в ходе которых сотрудники экскурсионно-паломнической службы будут отвечать на вопросы пользователей интернета.

Москва РПЦ Высоко-Петровский монастырь Петр Еремеев

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