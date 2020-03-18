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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Кинотеатры попросили Мишустина признать коронавирус форс-мажором для отрасли

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли из-за ситуации с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации Олег Березин.

"Мы сегодня направили письмо, обратились к правительству с просьбой поддержать. Мы понимаем, что для нас последствия растянутся чуть дольше, чем для некоторых других отраслей, потому что мы сейчас сталкиваемся с ситуацией и переноса релизов новых фильмов, и с остановкой съемок фильмов, которые планировались на конец года и на начало следующего года. Мы понимаем, что будет некая боязнь зрителей посещения кинотеатров еще какое-то время, когда снимется особый режим. Для нас это затяжная история", - сказал Березин.

Он отметил, что в письме в адрес председателя правительства ассоциация просит разработать меры поддержки отрасли кинотеатрального показа с целью не допустить массового закрытия кинотеатров в России. В частности, ассоциация просит уменьшить в два раза на срок до шести месяцев социальные страховые взносы и подоходный налог, ввести льготное кредитования для организаций в сфере массово-культурных мероприятий и сокращение коммунальных платежей.

Березин уточнил, что Ассоциация просит правительство признать ситуацию с пандемией коронавируса форс-мажорной для киноотрасли.

"Мы хотим, чтобы ситуацию признали форс-мажорной, как и для туристической, авиационной отраслей, чтобы в сфере кинотеатрального показа все-таки ситуацию признали форс-мажорной. Тогда уже кинотеатры смогут принимать решения (о дальнейшей работе)", - сказал Березин.

Ранее мировые прокатчики перенесли релизы картин "Не время умирать" (новая часть франшизы о Джеймсе Бонде), "Кролик Питер 2", "Мулан", "Новые мутанты", "Оленьи рога", "Форсаж", "Черная Вдова", "Женщина в окне", "Пила: Спираль", "Тихое место 2". Кроме того, по всему миру отменяются съемки фильмов и сериалов.

Ассоциация владельцев кинотеатров Михаил Мишустин

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