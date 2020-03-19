Китайского туриста изолировали в Псковской области из-за угрозы коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Путешествующего гражданина Китая задержали на трассе в Псковской области и поместили на обсервацию, сообщил в своем инстаграме губернатор Михаил Ведерников.

"В Великих Луках сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с китайскими номерами. Водитель - гражданин КНР. По предварительным данным, путешественник, который посетил перед этим ряд европейских стран (не лучшее время для путешествий)", - написал глава региона.

По его словам, предварительный осмотр иностранца не выявил признаков инфекции, тем не менее, гражданина Китая на скорой доставили в санаторий "Гороховое озеро" в Островском районе на изоляцию и тщательное обследование. "Обстоятельства, по которым он попал в Псковскую область, будут установлены компетентными органами", - написал глава региона.

Сотрудникам УФСБ и УМВД по региону губернатор выразил благодарность за бдительность, а медикам - за заботу о здоровье местных жителей.

Ведерников также подчеркнул, что борьба с распространением слухов сейчас не менее важна, чем профилактические мероприятия.

Ранее в марте власти Псковской области в рамках борьбы с коронавирусом запретили проведение массовых мероприятий. Об этом сообщала пресс-служба администрации региона. Кроме того, россиянам, временно и постоянно проживающим на территории области, было рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж.