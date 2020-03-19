Туроператоры выплатят в фонд "Турпомощь" в 2020 году по рублю

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Взнос туроператоров в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" на 2020 год составит один рубль, следует из распоряжения правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал освободить компании от этого взноса ранее 19 марта.

Решение принято для "урегулирования ситуации, сложившейся на российском туристском рынке в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и закрытием ряда туристских направлений". Новая норма не коснется на туроператоров или юридических лиц, ранее не работавших в сфере выездного туризма.

Мишустин назвал турбизнес и авиакомпании первыми отраслями экономики, пострадавшими из-за коронавируса и борьбы с ним.

Он дал поручение дать таким компаниям отсрочку по налоговым платежам. Также он пообещал, что Минэкономразвития вместе с Минфином, Минтрансом и Ростуризмом разработают порядок компенсации убытков туроператорам, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам.

Мишустин также пообещал ввести трехмесячный мораторий, начиная с марта, по по уплате страховых взносов и платежей за аренду государственной или муниципальной недвижимости для малого и среднего бизнеса.

Ранее туроператоры попросили освободить их от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд ассоциации "Турпомощь", предназначенные для помощи туристам в случаях банкротств туркомпаний.

Фонд "Турпомощи" формируется за счет ежегодного взноса, размер которого равен 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. По данным ассоциации, в фондах некоторых крупных компаний накопилось до 300-400 млн рублей, а их суммарный объем достиг 2 млрд. В резервном фонде накопилось более 400 млн рублей. За счет этих средств вывозят из-за границы клиентов разорившихся туроператоров.