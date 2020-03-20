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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Банк России сохранил ставку 6%

Банк России сохранил ставку 6%
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Экономический кризис

В дальнейшем ЦБ пообещал принимать решения по ставки с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также с оценкой рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

ЦБ отметил, что в феврале и марте из-за обвала цен на нефть и коронавируса ситуация в экономике существенно отклонилась от его базового прогноза.

"Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью", - говорится в пресс-релизе. В ЦБ ожидают, что принимаемые меры по поддержанию финансовой стабильности вернут инфляцию к 4% в 2021 году.

Динамика ВВП России будет зависеть от масштаба последствий пандемии коронавируса, их влияния на производственную деятельность и спрос, а также деловые и потребительские настроения. Закрытие границ для людей и товаров и резкое ухудшение динамики мировых товарных и финансовых рынков могут привести к тому, что умеренный рост российской экономики сменится на снижение экономической активности В ЦБ рассчитывают, что пакет мер, которые регулятор разработал вместе с правительством, поддержат экономику.

"Вклад в поддержку внутреннего спроса в текущем году внесут дополнительные социальные меры, заявленные в январе текущего года, а также запланированная реализация национальных проектов", - говорится в пресс-релизе.

Регулятор напомнил, что предложенные им меры нацелены на сохранение доступа к банковскому кредитованию малого и среднего бизнеса, на поддержку развития ипотечного кредитования, защиту интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии. Кроме того, предусмотрены шаги, которые снизят административную нагрузку на финансовый сектор и поддержат его потенциал по предоставлению ресурсов экономике.

Хроника 27 января – 20 марта 2020 годаЭкономический кризис
Банк России

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