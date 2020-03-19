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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" 20 марта закрывает международные терминалы E и С, переводит все обслуживаемые там рейсы в терминалы D и F, заявил замгендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" Дмитрий Кайгородов.

"С 00 часов 20 числа мы закрываем терминал E и терминал С на прилет и на вылет. Все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в терминал D и терминал F", - сказал Кайгородов в эфире телеканала "Россия 24".

Шереметьево

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