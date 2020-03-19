"Домодедово" задумалось о частичном закрытии галереи международных вылетов

Во "Внуково" готовят антикризисный план с сокращением расходов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В связи с ситуацией на рынке авиаперевозок "Домодедово" задумалось о частичном закрытии галереи международных вылетов, сообщил представитель предприятия. По его словам, детали решения еще не определены.

В "Домодедово" единый пассажирский терминал, состоящий из нескольких галерей.

Аэропорт столкнулся "с резким сокращением полетной программы авиаперевозчиков в беспрецедентно сжатые сроки", отметил собеседник агентства, "негативная ситуация на валютном рынке усилила давление на экономику авиаперевозок". Спрогнозировать, когда восстановится международное авиасообщение, в компании затрудняются.

"Компания разработала комплекс мер, направленных на оптимизацию затрат и сохранение рабочих мест в условиях финансового кризиса в авиаотрасли. Среди них - переход к неполной занятости и формирование сменных графиков, основанных на фактическом объёме перевозок", - сказал предствитель "Домодедово".

На предприятии считают, что эти временные меры "позволят обеспечить справедливый подход, равномерную занятость и стабильных доход для всех сотрудников", а также создать финансовые условия для штатной работы аэропорта.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России. Его единственным владельцем считается Дмитрий Каменщик. В феврале 2020 г. аэропорт обслужил 1,9 млн человек, что на 16% больше, чем годом ранее. Крупнейшими базовыми авиакомпаниями "Домодедово" являются S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала - Е и С из пяти. Около 80% пассажиропотока "Шереметьево" обеспечивает "Аэрофлот". На фоне пандемии коронавируса авиакомпания с начала года закрыла рейсы в Китай, Корею, Иран, большинство европейских направлений. Накануне "Аэрофлот" сообщил, что до мая приостановит три из четырех американских направлений, оставив только рейсы в Нью-Йорк.

"Внуково" анализирует ситуацию и готовит антикризисный план в том числе с сокращением расходов, сообщили в пресс-службе аэропорта. Предприятие ожидает снижение прибыли из-за "сложной ситуации в авиационной отрасли".