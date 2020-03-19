Большинство поездов из Белоруссии в Москву и Петербург отменены с 23 марта

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Большинство международных поездов из Белоруссии в Москву и Санкт-Петербург отменяются с 23 марта текущего года, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Отменяются следующие поезда: №4/3 Брест-Москва; №26/25 Гродно/Минск-Москва; №28/27 Брест-Москва; №40/39 Полоцк-Москва; №56/55 Гомель/Могилев-Москва; №84/83 Гомель-Санкт-Петербург; №96/95 Брест-Москва; №250/249 Гродно/Минск-Санкт-Петербург.

В то же время, в графике сохраняется курсирование международных поездов формирования Белорусской железной дороги №2/1 Минск-Москва и №52/51 Брест-Санкт-Петербург.

16 марта стало известно, что Россия закрывает границу с Белоруссией для перемещения людей. В правительстве РФ заявили, что это делается из-за невыполнения официальным Минском рекомендации ВОЗ по перекрытию госграниц.