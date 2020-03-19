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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Минск попросил Лаврова о содействии в отправке белорусов на родину

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова оказать содействие в возвращении белорусов, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас на брифинге в Минске.

В пресс-службе МИД Белоруссии отметили, что Минск обозначил наличие проблемы транзита возвращающихся белорусских туристов через аэропорт "Внуково", а также необходимость сохранения возможности перелета белорусских граждан из стран дальнего зарубежья ранее забронированными рейсами российских авиакомпаний.

Во "Внуково" на данный момент "застряли" 53 белорусских гражданина, которые находились на отдыхе в Шри-Ланке, Вьетнаме, Таиланде и Индии). Они прибыли в Москву в ночь на 19 марта.

В посольстве Белоруссии в РФ информировали, что с МИД и ФСБ России продолжаются переговоры для разрешения ситуации. Решается вопрос об обеспечении трансфера граждан в другие аэропорты Москвы либо доставки белорусских граждан в Минск рейсом авиакомпании "Белавиа" из "Внуково".

Россия с 18 марта до 1 мая решила ограничить въезд на свою территорию иностранцев, включая граждан Белоруссии, в связи с распространением нового коронавируса.

Белоруссия

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