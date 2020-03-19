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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

В "Пятерочках" и "Перекрестках" заметили снижение спроса на крупы и консервы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер (владеет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), заметила снижение спроса на крупы и консервы по сравнению с предыдущими днями.

Как сказал "Интерфаксу" представитель компании, 18 марта Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса по сравнению с несколькими предыдущими днями по наиболее востребованным продуктам - крупам и консервам.

Спрос на базовые категории остается повышенным по сравнению с этим же периодом прошлого года и февраля, но за 18 марта он снизился примерно на треть.

В Х5 заверили, что компания продолжает поставлять в свои магазины увеличенные в 2-4 раза объемы социально значимых товаров с распределительных центров и принимать новые поставки круп и консервов от поставщиков.

К обеспечению магазинов торговых сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" в Москве и области привлечено около 65 тыс.сотрудников. Отменены все отпуска, изменен график работы и выведен на работу дополнительный персонал.

Однако в Х5 призвали покупателей "взвешено подходить к созданию запасов с учётом их стабильной доступности".

Х5 - крупнейший в России ритейлер. На конец декабря группа объединяла 16,297 тыс. магазинов: 15,354 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 852 супермаркета "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель".

X5 Retail Group

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