Торговые сети в России зафиксировали рост спроса на товары первой необходимости

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Торговые сети в РФ зафиксировали рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитайзеры, при этом дефицита не наблюдается, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Как заявил Евтухов, комментарий которого распространила пресс-служба министерства, рост спроса на эти товары первой необходимости был зафиксирован за последнюю неделю, с 8 по 15 марта.

По его словам, торговые сети ежедневно докладывают в Минпромторг о товарных остатках на вечер. "Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации (с товарами в магазинах - ИФ) и таким образом видим реальную картину. Дефицита не ожидается", - подчеркнул Евтухов.

Замглавы Минпромторга также сообщил, что все поставщики подтвердили возможность дополнительных поставок в торгсети товаров повышенного спроса. Предусмотрены и меры кадрового обеспечения торговли на этот период, добавил он.

По его словам, сети заблаговременно договариваются с поставщиками по дополнительным поставкам товаров, которые пользуются повышенным спросом. "В настоящее время все поставщики подтвердили возможность дополнительных поставок данных категорий товаров на текущей неделе с большим запасом. Так что объективно сегодня отсутствие товара на полке в какой-либо из сетей означает лишь то, что в связи с повысившимся спросом его просто не успели выложить", - пояснил замминистра.

Причины высокого спроса на продукты

Говоря о причинах высокого спроса на продукты, Евтухов заявил, что на рост продаж повлияли внешние факторы - повышение курса валют и ажиотаж вокруг коронавируса, спровоцированный карантином в Европе и фотографиями пустых полок в магазинах.

"В то же время, помимо внешних факторов, есть и сезонные. Так, представители торговых сетей отмечают влияние на рост продаж праздничных дней - Международного женского дня 8 марта, Масленицы, начала Великого поста. Во время православного поста традиционно растет потребление круп и бакалеи в целом, что тоже отражается на результатах", - отметил чиновник.

Как подчеркнул Евтухов, по отчету торговых сетей, товарные запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на 8 недель, лишь по ряду позиций категории "фреш" создать достаточные запасы физически невозможно. "Кроме того, в некоторых небольших магазинах формирование товарных запасов затруднено из-за ограниченности площадей," - добавил он.

Разумные меры предосторожности

Говоря о разумных мерах предосторожности, которые стоит принимать в связи с распространением эпидемии коронавируса, Евтухов сообщил, что некоторые отечественные сети уже разработали карту рисков и план действий в чрезвычайной ситуации. Для офисных сотрудников предусматривается возможность удаленной работы из дома в формате полного доступа. Отрабатываются способы подключения, техника, программное обеспечение.

"Для торговых объектов приоритет - постоянная заполненность полок. Обеспечение полной загрузки полок возможно при наличии примерно 50% персонала в магазинах - на случай, если часть работников заболеет, - сказал он. - На случай заболеваемости также прорабатывается и перераспределение сотрудников между магазинами, и возможность привлечения рабочей силы на аутсорсинге".

Кроме того, в гипермаркетах будут открываться дополнительные кассы самообслуживания, уже есть сканеры для самостоятельных покупок. Особое внимание уделяется дистанционной торговле, сказал Евтухов.

Рекомендации Минпромторга для магазинов

Ранее в понедельник стало известно, что Минпромторг выпустил рекомендации для руководства магазинов по поводу того, как действовать в условиях эпидемии коронавируса. В документе (есть у "Интерфакса") магазинам предписано следить за тем, чтобы наиболее востребованные товары всегда были в торговом зале.

В случае повышения спроса на них необходимо увеличивать количество таких товаров в торговом зале и их выкладку на полки, говорилось в письме министерства. Кроме того, магазинам было поручено усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения бесперебойных поставок товаров.