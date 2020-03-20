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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Власти Приморья назвали сроки устранения разлива мазута в Находке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ликвидировать последствия крупного разлива мазута, произошедшего 14 марта из-за разгерметизации цистерны на топливном складе в приморской Находке, планируется к середине апреля, сообщила зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

"Сейчас собрано 25% мазута, ориентировочные сроки устранения разлива топлива - 15 апреля. Главная задача не только не только устранить последствия ЧП, но и проанализировав причины разгерметизации, а здесь они, по оценкам экспертов, технологические, не допустить повторения на других аналогичных объектах", - сказала Пархоменко, которую цитирует пресс-служба правительства региона.

По данным местных властей, с начала работ по ликвидации ЧП собрано и вывезено более 2 тыс. кубометров водомазутной смеси и почти 4 тыс. кубометров загрязненного грунта, очищено более 19 тыс. кв. метров береговой черты и территории объекта.

Сейчас ликвидация разлива продолжается на четырех участках. Мазутную смесь откачивают с берега озера и из акватории, а также на территории котельной. Спасатели устанавливают боновые заграждения, чтобы избежать дальнейшего распространения мазута. В устранении последствий разлива топлива задействовано более 140 человек.

Как сообщалось, разлив мазута произошел в ночь на 14 марта из цистерны для хранения топлива, эксплуатирующийся КГУП "Примтеплоэнерго", в результате хлопка, причины которого сейчас устанавливают специалисты Ростехнадзора. В хранилище находилось около 2,5 тыс. тонн мазута, часть которого вытекла на прилегающую территорию, частично попав в озеро Соленое и на его прибрежную линию. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Приморье Находка

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