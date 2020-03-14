Разлив мазута произошел в приморской Находке

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют разлив топочного мазута, который произошел ночью на складе котельной в приморском городе Находка из-за разгерметизации емкости с топливом, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"14 марта в 01:05 поступила информация от ЕДДС о том, что в городе Находка в топливном складе по адресу Красноармейская 21 А произошла разгерметизация Емкости с топочным мазутом объёмом 2500 тысяч куб. м", - говорится в сообщении. На работу котельной происшествие не повлияло.

Установлено боновое заграждение, проводится обваловка территории для предотвращения распространения розлива мазута, откачка мазута.

На месте работают 76 человек, задействовано 17 единиц техники.

В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко, который находится на месте происшествия, сообщил, что часть топлива попала в озеро Соленое.

"Произошел взрыв, крышку оторвало на 10 метров. Жертв нет. Произошел разлив мазута, при этом часть в озеро Соленое. Принимаются все меры, чтобы ликвидировать разлив, выпилить лед, вывезти его", - сказал губернатор в видеозаписи, размещенной на его странице в соцсети.