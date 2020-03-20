Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

В Пскове суд принудительно госпитализировал пенсионерку после контакта с зараженными COVID-19

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Псковский городской суд обязал принудительно отправить 76-летнюю женщину под медицинское наблюдение в связи с подозрением на наличие у нее коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, 19 марта им поступил иск главного санитарного врача Псковской области о принудительном помещении пожилой женщины в Псковскую городскую больницу, так как она контактировала с семьей, у которых имеется РНК коронавируса.

В РоссииМосквичка обжаловала в суде принудительную госпитализацию по коронавирусуЧитать подробнее

Суд признал это требование обоснованными и постановил отправить пенсионерку в больницу на срок до 28 дней.

16 марта стало известно о двух жителях Пскова, которые вернулись из Испании. Лабораторные исследования подтвердили, что у них и их ребенка имеется РНК коронавируса, в связи с чем их поместили в инфекционное отделение.

Кроме того, установлено, что семья контактировала с женщиной 1944 года рождения, матерью мужчины. Глава областного управления Роспотребнадзора вынес постановление о ее госпитализации, но пенсионерка не открыла дверь ни врачам, ни полиции, на телефонные звонки не отвечала.

Псков

Новости по теме

Новости
Закон об устойчивом Рунете

Учения по устойчивости Рунета отложили из-за ситуации с коронавирусом

Учения по устойчивости Рунета отложили из-за ситуации с коронавирусом

Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса

Владельцам подмосковных ТЦ посоветовали временно закрыться

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

У сотрудницы одной из петербургских структур "Росатома" нашли коронавирус

Что произошло за день: четверг, 19 марта

Индекс Мосбиржи в четверг вырос на рекордные 7,7%

В Москве возникла угроза дефицита донорской крови из-за коронавируса

В Москве возникла угроза дефицита донорской крови из-за коронавируса

В РФ одобрили новую ускоренную систему диагностики коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');