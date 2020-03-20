В Пскове суд принудительно госпитализировал пенсионерку после контакта с зараженными COVID-19

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Псковский городской суд обязал принудительно отправить 76-летнюю женщину под медицинское наблюдение в связи с подозрением на наличие у нее коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, 19 марта им поступил иск главного санитарного врача Псковской области о принудительном помещении пожилой женщины в Псковскую городскую больницу, так как она контактировала с семьей, у которых имеется РНК коронавируса.

Суд признал это требование обоснованными и постановил отправить пенсионерку в больницу на срок до 28 дней.

16 марта стало известно о двух жителях Пскова, которые вернулись из Испании. Лабораторные исследования подтвердили, что у них и их ребенка имеется РНК коронавируса, в связи с чем их поместили в инфекционное отделение.

Кроме того, установлено, что семья контактировала с женщиной 1944 года рождения, матерью мужчины. Глава областного управления Роспотребнадзора вынес постановление о ее госпитализации, но пенсионерка не открыла дверь ни врачам, ни полиции, на телефонные звонки не отвечала.