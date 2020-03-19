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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Москвичка обжаловала в суде принудительную госпитализацию по коронавирусу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - 26-летняя москвичка подала в Тверской суд иск о незаконности ее принудительной госпитализации в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом рассказал ее адвокат Леонид Соловьев. Она считает, что были нарушены ее права на свободу передвижения.

Пандемия коронавируса

29 февраля истицу насильно положили в Первую инфекционную больницу Москвы. 3 марта ее перевели в больницу в Коммунарке.

"В первой больнице я содержалась в одном отделении с человеком, имеющим положительные результаты анализов на коронавирус. Подвергли мое здоровье риску. Полагаю, что мои права, а именно право на добровольное получение медицинской помощи и медицинских услуг с учетом отсутствия законных оснований для принудительного медицинского вмешательства, а также право на свободу передвижения существенным образом нарушены должностными лицами", - процитировал адвокат.

Заявительница требует, чтобы суд признал незаконными действия чиновников городского департамента здравоохранения, инфекционной больницы №1 и больницы в Коммунарке по принудительной госпитализации.

Первые судебные решения о принудительной госпитализации россиян с подозрением на заражения коронавирусом COVID-19 были приняты в феврале в Петербурге. Там Боткинскую инфекционную больницу самовольно покинули четыре человека, которых госпитализировали с подозрением на заражение. Сообщалось, что их исчезновение заметили не сразу. Двое вернулись в больницу сами, еще двух женщин обязали вернуться через суд. На фоне этого скандала был уволен главврач Алексей Яковлев, который руководил больницей с 1994 года.

Алла Ильина, которую в больницу вернули принудительно, рассказывала, что побывалат в Китае, вернулась в конце января и первый анализ дал отрицательный результат на коронавирус. После жалоб на ОРВИ врачи ее положили в Боткинскую больницу, где, по ее словам, ничего не объясняли и не называли сроки госпитализации. Она утверждала, что к моменту ухода из больницы у нее уже миновал инкубационный период развития COVID-19.

Москва Тверской суд Петербург

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