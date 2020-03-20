Операторы в РФ сообщили о росте подключений домашнего интернета на 20-30%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Большая тройка операторов РФ зафиксировала всплеск подключений услуги домашнего интернета.

У МТС количество новых абонентов проводного доступа в интернет в Москве выросло за три дня более чем на 20% по сравнению со среднестатистической неделей этого сезона, сообщили в МГТС (московское подразделение "МТС"). Компания связывает это с переводом сотрудников компаний и предприятий в Москве на удаленную форму работы, переводом школьников на дистанционное обучение и временной отменой массовых предприятий. Интернет-трафик увеличился на 10%, голосовой траффик - на 25%.

"Вымпелком" фиксирует резкий рост новых подключений не только в Москве (у "Билайна" за последние полторы недели объем новых подключений увеличился на 24%), но и в остальных регионах (+17%). "Подключения в основном приходятся на спальные районы, однако определенный рост заметен и в приближенных к центру города территориях", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

В столице и ближайших к ней городах "Вымпелком" наблюдает также резкий рост ШПД-трафика (широкополосного доступа), что связано не только с переходом жителей на удаленную работу, но и выходом обновлений популярных игр (Call of Duty: Warzone, Rainbow Six Siege). "Последние полторы недели доля международного трафика держится на отметке 40% и пока не снижается", - сообщили в "Вымпелкоме".

Голосовой трафик вырос, как и у МТС, на 25% по сравнению с буднями прошлой недели, при этом динамика потребления мобильного интернета изменилась лишь на несколько процентов.

Дочерняя структура "Мегафона" Wifire ("Нэт Бай Нэт Холдинг") увеличила количество подключений на 25% в феврале и части марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в "Мегафоне". Суточные продажи мобильных тарифов оператора для USB-модемов и роутеров за 16-18 марта увеличились по сравнению с прошлой неделей в два раза. Компания отмечает, что пока нагрузку на сети не ощущает.

В пресс-службе ПАО "Ростелеком" рассказали, что компания зафиксировала рост подключений в московском регионе на 24%. В компании уверяют, что инфраструктура оператора справится с ростом новых подключений, а также с ростом трафика.

У "ЭР-Телекома" в период с 16 по 19 марта возник всплеск подключений новых пользователей на уровне 20%, при этом среднемесячный интернет-трафик в регионах присутствия компании не показывает аномальных значений.

В пресс-службе "Акадо" сообщили, что компания с 15 по 19 марта зафиксировала 30-процентный рост подключений услуг в связи с увеличением числа граждан, работающих на "удаленке" или отправленных на карантин (абсолютных цифр компания не привела).

В "Акадо" фиксируют увеличение нагрузки на сеть пропорционально росту трафика. "Рост трафика мы наблюдаем в утренние часы на 15-20%, днем на 30% и вечером на 20% - по сравнению с аналогичными периодами две недели назад. Суммарное потребление трафика резко не изменилось... Однако мы прогнозируем изменение показателей, так как количество граждан на удаленной работе в ближайшее время может увеличиться", - сказали в "Акадо", добавив, что угрозы ухудшения доступа в интернет для абонентов нет.