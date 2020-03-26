Роскомнадзор на фоне пандемии усилил контроль за работой интернета

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор усилил контроль за оказанием услуг связи из-за повышенных нагрузок на сети на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с возросшими нагрузками на сети операторов связи на фоне эпидемии коронавируса Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой усилил контроль за сетью связи общего пользования на территории РФ", - сообщили в ведомстве.

РКН непрерывно взаимодействует с операторами связи, круглосуточно собирает и анализирует информацию об аварийных (нештатных) ситуациях и возможных перегрузках на сетях, следит за состоянием важных информресурсов в России, отметили в федеральной службе.

Отмечается, что все аварийные (нештатные) ситуации оперативно разрешаются во взаимодействии с операторами и их оперативными штабами.

Ранее в марте сообщалось, что российские операторы связи на фоне перевода множества работающих россиян на "удаленку" зафиксировали всплеск подключений услуги домашнего интернета, некоторые из них заметили повышение нагрузки на сеть.