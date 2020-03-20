Петербургский школьник купил в интернете газовый пистолет и выстрелил в соседа по парте

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В одной из школ Невского района Петербурга восьмиклассник выстрелил в другого ученика из газового пистолета. Полиция начала проверку, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

13 марта во время занятий в школе на проспекте Большевиков восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, полицейским школьник сообщил, что аэрозольный пистолет "Пионер" (разрешение для приобретения не требуется) он купил в соцсети у незнакомых людей, в школу его принес, чтобы сфотографироваться. Выстрел, по словам школьника, он произвел случайно.

Вместе с тем, со слов матери, мальчик причисляет себя к участникам националистической группы "Рекс", добавил источник.