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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

"AliExpress Россия" выплатит компенсации клиентам за ожидание посылок из Китая

"AliExpress Россия" выплатит компенсации клиентам за ожидание посылок из Китая
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Торговая площадка "AliExpress Россия" выделила около 90 млн руб. на компенсации российским потребителям за ожидание посылок из Китая на фоне коронавируса, сообщил директор по развитию компании Дмитрий Селихов на круглом столе "Российский е-com в период пандемии", организованном "Коммерсантом" и New Retail.

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Он напомнил, что Китай оказался первой страной, "которая ощутила на себе последствия начала эпидемии". Но последствия от этого за последние 1,5 месяца могли ощутить все пользователи AliExpress, включая российских.

Речь идет о компенсациях пользователям за ожидание посылок более 10 дней, которое возникло в связи с карантином в Китае, пояснили в пресс-службе "AliExpress Россия".

Перебои поставок были вызваны карантином на территории Китая, который был введен из-за вспышки коронавируса COVID-19.

По словам Селихова, 16 марта были завершены все недопоставки товаров из Китая. 17 марта компания сообщила, что 95% производителей из Китая, продающих товары на площадке "AliExpress Россия", вернулись к работе в штатном режиме. При это перебои в работе китайских продавцов вызвали рост продаж производителей из России, которые также размещают свои товары на площадке. По данным компании темпы роста за февраль - начало марта составили 20%.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba (SPB: BABA) Group, Mail.ru Group, ПАО "Мегафон" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ.

В "AliExpress Россия" входят крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира AliExpress, онлайн-платформа по продаже товаров международных марок премиальной категории Tmall, российский маркетплейс товаров из Китая Pandao (запущен в 2017 году Mail.ru Group), а также направление социальной коммерции "ВКонтакте".

AliExpress

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