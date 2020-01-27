Роспотребнадзор заверил, что коронавирус из Китая через посылки не передается

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что посылки из Китая безопасны и маловероятно, что коронавирус может быть передан таким путем.

"Сегодняшние данные не предполагают случаев инфицирования посылок, риска инфицирования через предметы, переданные куда-то", - сказала Попова журналистам в понедельник.

Она отметила, что есть данные, что "вирус не выдерживает температуры 40 градусов и не очень стоек в окружающей среде, но это еще требует подтверждения".

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что россияне стали отказываться от заказов товаров в популярном интернет-магазине Aliexpress, опасаясь, что вместе с посылкой к ним может попасть вирус.

Данные о пациентах

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Как сообщил в понедельник, 27 декабря госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Новый коронавирус является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщала The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник заявил, что около 30 существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус. По его словам, уже научно установлено, что 2019-nCoV является комбинацией двух коронавирусов. Источником одного из них стали летучие мыши, а второго - змеи (ленточный крайт и кобра). "Змеи едят летучих мышей, в связи с чем произошла мутация, которая вышла на человеческую популяцию", - пояснил он.

Он добавил, что на данный момент известно о 39 коронавирусах, которые находятся под наблюдением с 1965 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.