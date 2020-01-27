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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:56

Роспотребнадзор заверил, что коронавирус из Китая через посылки не передается

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что посылки из Китая безопасны и маловероятно, что коронавирус может быть передан таким путем.

"Сегодняшние данные не предполагают случаев инфицирования посылок, риска инфицирования через предметы, переданные куда-то", - сказала Попова журналистам в понедельник.

Она отметила, что есть данные, что "вирус не выдерживает температуры 40 градусов и не очень стоек в окружающей среде, но это еще требует подтверждения".

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что россияне стали отказываться от заказов товаров в популярном интернет-магазине Aliexpress, опасаясь, что вместе с посылкой к ним может попасть вирус.

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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Как сообщил в понедельник, 27 декабря госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Новый коронавирус является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщала The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник заявил, что около 30 существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус. По его словам, уже научно установлено, что 2019-nCoV является комбинацией двух коронавирусов. Источником одного из них стали летучие мыши, а второго - змеи (ленточный крайт и кобра). "Змеи едят летучих мышей, в связи с чем произошла мутация, которая вышла на человеческую популяцию", - пояснил он.

Он добавил, что на данный момент известно о 39 коронавирусах, которые находятся под наблюдением с 1965 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяЗа пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Роспотребнадзор Китай

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