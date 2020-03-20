Роскомнадзор пообещал привлечь к ответственности "Эхо Москвы" за фейк-ньюс о коронавирусе

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор намерен привлечь к административной ответственности "Эхо Москвы" ряд других СМИ за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что 20 марта на основании требований Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор потребовал у нескольких СМИ ("Эхо Москвы", "Говорит Магадан") удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сведений, создающую угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности.

В информации надзорного ведомства не уточняется, о каком конкретно сообщении идет речь.

Роскомнадзор намерен применить к редакциям и учредителям этих СМИ меры административного воздействия в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Согласно этой статье, распространение фейков влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Также Роскомнадзор потребовал у администраций YouTube, "ВКонтакте" и Instagram удалить недостоверную общественно значимую информацию на указанную тему.

Материалы для дальнейшего рассмотрения вопроса о применении мер реагирования к распространителям будут направлены в правоохранительные органы РФ, добавили в ведомстве.