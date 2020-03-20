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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33

"Эхо Москвы" обжалует требование Роскомнадзора удалить фейк с сайта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Претензии Роскомнадзора к "Эху Москвы" в связи с публикацией фейка о коронавирусе были связаны с интервью, его с сайта удалили, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Текст заменили поступившим требованием ведомства.

"Эхо" рассматривает возможность обжаловать требование Роскомнадзора и взвешивает свои шансы, добавил он.

"Мы юридически рассмотрим вопрос обжалования, поскольку это мнение гостя, в программе Особое мнение", - сказал главред "Эха".

Ранее Роскомнадзор пообещал привлечь к административной ответственности "Эхо Москвы" и "Говорит Магадан" за распространение фейковых новостей о коронавирусе по требовнию Генпрокуратуры. Ведомство потребовало удалить "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности".

Роскомнадзор применит к редакциям и учредителям указанных средств массовой информации меры административного воздействия в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП. Для граждан это грозит штрафом от 30 000 до 100 000 рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения, должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 60 000 до 200 000 рублей, юрлиц - на сумму до 500 000 рублей.

Радиостанция и главный редактор ее сайта Виталий Рувинский ранее были оштрафованы суммарно на 25 000 рублей из-за гиперссылки на видео с Ксенией Собчак в Чечне, где звучит нецензурная брань. "Эхо Москвы" обжаловало это решение в Европейском суде по правам человека, так как во всех апелляционных инстанциях, вплоть до Верховного суда, ей было отказано.

Эхо Москвы Роскомнадзор Генпрокуратура Алексей Венедиктов Виталий Рувинский

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