Кремль связал с коронавирусом и русофобией призывы к санкциям против РФ из-за цен на нефть

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Кремле назвали весенним обострением прозвучавшие в США призывы ввести новые санкции против России в связи с обрушением цен на нефть.

"Эти вот вбросы относительно возможных санкций - это, скорее, относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, и страдающих русофобией", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать подобные призывы.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что члены администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения санкций в отношении РФ из-за того, что она держит низкие цены на нефть.

По данным издания, Белый дом собирается вмешаться в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России.

Между тем эта новость оказала дополнительную поддержку ценам на нефть. Они продолжили расти в пятницу после существенного скачка накануне.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:15 по Москве подорожал на $1,11 (4,4%) - до $26,33 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $25,22 за баррель, подскочив на $4,85 по сравнению с предыдущей сессией.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $29,25 за баррель, что на $0,78 (2,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $3,59 (14,4%), до $28,47 за баррель.