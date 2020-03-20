Brent подешевелa до $27,91 за баррель

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти после роста в четверг и утром в пятницу перешли к снижению.

К 18:12 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (1,97%) к уровню закрытия четверга, до $27,91 за баррель. В течение дня цен контракта поднималась выше $30 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,43 (5,52%) до $24,48 за баррель.

С начала недели WTI потеряла более 25%, Brent - 17%.

Как отмечает MarketWatch, ожидания снижения спроса и ценовая война на нефтяном рынке перевешивают надежды, связанные с мерами экономической поддержки со стороны властей в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Ранее цены поддержла статья The Wall Strеet Journal о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

По сообщениям The Wall Street Journal, власти Техаса рассматривают возможность сокращения добычи нефти в штате впервые почти за полвека.

Тем временем среднесуточная добыча нефти и конденсата в России по состоянию на 19 марта, спустя две недели после решения о распаде соглашения ОПЕК+, увеличилась на 107 000 б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия ни с кем не ведет ценовую войну и исходит "из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовую войну".