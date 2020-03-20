"Яндекс.Такси" финансово поддержит находящихся на карантине водителей и курьеров

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс.Такси" и его фудтех-структуры приняли решение о создании фонда, который будет финансово поддерживать водителей и курьеров, оказавшихся в изоляции из-за коронавирусасообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Предложение о формировании фонда уже поддержал совет директоров СП "Яндекс.Такси" и Uber.

Объем средств, которые пойдут на поддержку сотрудников, не раскрывается. По словам представителя компании, выплаты будут направляться тем, у кого диагностировали коронавирус, а также сотрудникам, находящимся на карантине из-за контактов с зараженными.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили "Интерфаксу", что на данный момент случаев заражения коронавирусом среди партнеров компании не зафиксировано.

"В настоящее время компания прорабатывает механизмы реализации программы, все детали будут опубликованы в официальных ресурсах компании в ближайшие дни", - добавили в "Яндекс.Такси".