"Яндекс.Такси" пообещал полмиллиарда рублей в месяц на поддержку спроса

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Такси" в связи с переходом трудящихся на удаленку решил направлять на поддержку спроса на услугу более 0,5 млрд рублей каждый месяц. Из этих денег компния будет предоставлять скидки пользователям по всей России.

Сервис отметил значительное снижение поездок в утренние и вечерние часы пик в большинстве крупных городов.



"Полагаем, [это] связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график. Из деловых районов, где сосредоточено большинство офисов и бизнес-центров, а также из аэропортов и вокзалов спрос сместился в спальные районы и зоны торговых центров", - сообщил через пресс-службу гендиректор "Яндекс.Такси" Даниила Шулейко.

20 марта "Яндекс.Такси" пообещал поддержать деньгами водителей и курьеров, находящихся на карантине, для чего создаст специальный фонд. Объем фонда сервис не назвал.