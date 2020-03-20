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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Замдиректора психоневрологического интерната в Петербурге обвинили во взятке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге заместителю директора психоневрологического интерната предъявлено обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СКР в пятницу.

По версии следствия, с августа 2016-го по декабрь 2017 года 49-летний обвиняемый неоднократно получал от местной жительницы взятку на сумму более 5,5 млн рублей, а также взятку в виде оплаты банкетов в одном из ресторанов города на сумму не менее 560 тыс. рублей.

Такое вознаграждение он получал за содействие приобретению интернатом питания у этой женщины, следует из сообщения.

Кроме того, 18 октября 2019 года обвиняемый, получив информацию о том, что в интернате находится недееспособный мужчина, нуждающийся в госпитализации для проведения медикаментозного и хирургического лечения, дал указание подчиненным не госпитализировать больного и внести в его историю болезни ложные сведения о надлежащем и своевременном оказании социально-медицинских услуг. В результате действий обвиняемого больной находился в интернате до 25 октября 2019 года, добавили в СКР.

По данным фактам возбуждено дело по статьям "получение взятки" (статья 290 УК РФ) и "превышение должностных полномочий" (статья 286 УК РФ).

Петербург

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