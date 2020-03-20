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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

Совет при правительстве рассказал о работе общероссийской "горячей линии" про коронавирус

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Жители России смогут задать любой вопрос о коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинных мероприятиях операторам организованной правительством России "горячей линии", сообщили журналистам в Координационном совете при правительстве РФ.

Телефон линии 8-800-2000-112, обеспечивает работу колл-центра "Ростелеком Контакт-центр". Первые звонки на линию поступили 16 марта.

"Для реализации задачи было выделено 200 операторов - это сотрудники, прошедшие специальную подготовку. Операторы обрабатывают обращения в посменном режиме, отвечая в режиме 24/7 на тысячи звонков в день от граждан из разных уголков страны", - говорится в сообщении.

За три дня работы на линию уже поступило более 19 тыс. звонков. Больше всего обращений зафиксировано из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края.

"Операторы линии отвечают на самые разные вопросы, волнующие граждан - это симптомы заболевания, консультации по средствам индивидуальной защиты и оформлению дистанционного больничного. На линию также поступают предложения по дополнительным мерам борьбы с коронавирусом, здесь можно оставить жалобу на действия работодателей, медицинского персонала или отсутствие потребительских товаров в розничных магазинах", - отмечается в сообщении.

Корреспондент "Интерфакса" проверил работоспособность "горячей линии". Оператор ответил менее, чем за минуту ожидания.

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