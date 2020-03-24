ФСО создала штаб по борьбе с коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба охраны образовала оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в органах государственной охраны, сообщает сайт ФСО России.

"В целях выработки мер по предупреждению распространения в органах государственной охраны новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, образован оперативный штаб ФСО России по предупреждению распространения в органах государственной охраны новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В ФСО отметили, что в рамках функционирования оперативного штаба дежурная служба будет круглосуточно вести работу по предупреждению распространения в органах государственной охраны новой коронавирусной инфекции.