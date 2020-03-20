Глава СПЧ раскритиковал строительство недемографичных многоэтажек с маленькими квартирами

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Градостроительная политика в России должна ориентироваться на демографию, а строительство квартир малого размера не увязываются с этими задачами, заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

Фадеев заявил журналистам в Ставрополе, где он находится с рабочим визитом, что в маленьких квартирах не может быть детей, "им там просто негде находиться".

Он напомнил пример с квартирами по 11 кв. метров в Москве.

"Вот в Москве появилось предложение квартир размером 11 кв. метров - такое жилье кому-нибудь нужно? Не знаю, гастарбайтеров прописывать в этом жилье, жить-то там невозможно", - пояснил он.

Фадеев также добавил, что неправильной является и тенденция по строительству высоток.

"Как показывают все опросы общественного мнения, больше половины жителей России предпочли бы жить в своих индивидуальных домах. Мы никак не можем сломать тенденцию - все равно строят гигантские дома, 20, 30, 40 этажей, все больше и больше, все эффективнее для строителей, но это неправильная тенденция", - сказал глава СПЧ.

Необходима "осмысленная и ясная политика по малоэтажному строительству", как например в Белгородской области.