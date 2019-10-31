Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Квартира площадью 11 квадратных метров в Гонконге Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2019 года на рынке новостроек массового сегмента Москвы появились самые маленькие за всю его историю лоты, говорится в обзоре компании "Метриум".

"В двух новых проектах в районах Западное Дегунино (север Москвы - ИФ) и Нижегородский (на юго-востоке столицы - ИФ) в продаже появились студии площадью 11,1 кв.м и 11,6 кв.м.", - пишут специалисты агентства недвижимости.

Они напоминают, что еще семь лет назад общая площадь самого малогабаритного варианта жилья в продаже в Москве составляла 33 кв.м. Таким образом, минимальная площадь столичной квартиры за этот период сократилась в три раза.

Одновременно аналитики зафиксировали рост минимальной стоимости малогабаритных квартир на рынке Москвы. Если в 2012 году студия площадью 29,5 кв.м стоила 4,5 млн рублей (высокая стоимость обусловлена отделкой), а однокомнатная квартира площадью 33,4 кв.м - 3,36 млн рублей, то в 2019 году студия площадью 11,1 кв.м предлагается за 3,13 млн рублей, а самая маленькая "однушка" (29 кв.м) - за 4,25 млн рублей.

В компании отмечают, что снижение площади жилья является общемировой тенденцией. В частности, специалисты напоминают, что в Гонконге продаются квартиры по 9 кв.м.

В среду, 30 октября, компания "Миэль-Сеть офисов недвижимости" сообщила, что самая дешевая однокомнатная квартира, представленная в настоящее время на вторичном рынке жилья Москвы (в пределах старых границ города, без учета Зеленограда), продается за 4,9 млн рублей. Речь идет об однокомнатной квартире площадью 33 кв.м, которая находится на первом этаже девятиэтажного дома в районе Бирюлево Западное, пояснили в компании.

Ранее в октябре также стало известно, что самая дешевая арендная квартира в Москве подорожала по итогам сентября на 1 тысячу рублей.