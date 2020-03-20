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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

Первую вылечившуюся от COVID-19 пациентку выписали в Подмосковье

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Первую заразившуюся коронавирусом пациентку выписали в Московской области, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Заболевание протекало в легкой форме. Лечение проводилось в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ. Итоговые тесты показали отрицательный результат. На данный момент пациентка здорова, никаких симптомов болезни у нее нет", - говорится в сообщении, размещенном в телеграме Мособлштаба.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 февраля в Подмосковье зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом.

Подмосковье

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