В Дагестане местный житель до смерти избил раввина, приютившего его сестру

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Дагестане задержан подозреваемый в избиении пенсионера, который скончался в больнице от полученных травм.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики, 13 марта в Буйнакске 34-летний мужчина избил 66-летнего местного жителя. Последний был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы в коматозном состоянии, где спустя несколько дней скончался.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибший - раввин синагоги города Буйнакска, председатель местной еврейской общины. По словам собеседника агентства, убитый мужчина приютил у себя женщину, которой негде было жить. Она оказалась сестрой подозреваемого, который за это жестоко избил богослова.

В МВД заявили, что подозреваемый был задержан сразу после инцидента, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Но в связи со смертью пострадавшего статья будет переквалифицирована.