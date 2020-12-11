Екатеринбурженку приговорили к 7 годам за избиение дочери до смерти

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Суд приговорил 33-летнюю жительницу Екатеринбурга к семи годам лишения свободы из-за гибели семилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 30 апреля женщина из-за внезапно вспыхнувшей неприязни избила руками и ремнем свою дочь. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Суд признал мать виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.