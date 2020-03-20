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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Оперативный штаб в Тюмени опроверг сообщения о смерти пациента с коронавирусом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Состояние пациента, который в конце минувшей недели был госпитализирован с диагнозом "коронавирусная инфекция" в больницу Тюмени, удовлетворительное, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.

Информация в СМИ, что мужчина скончался, не соответствует действительности, подчеркивается в сообщении. "Его самочувствие удовлетворительное", - говорится в пресс-релизе.

В пятницу вечером в СМИ появилось сообщение, что зараженный коронавирусом мужчина скончался в больнице Тюмени.

Ранее сообщалось, что 15 марта у жителя Тюмени был обнаружен коронавирус. В регионе с 18 марта введен режим повышенной готовности.

20 марта еще один тюменец был госпитализирован с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Тюмень

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