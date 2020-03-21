Власти сообщили о стабильном состоянии двух тюменцев с коронавирусом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Два жителя Тюмени, которые проходят лечение в инфекционной больнице города с диагнозом "коронавирусная инфекция", находятся в стабильном состоянии, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских в субботу журналистам.

По ее словам, мужчина, у которого в прошлое воскресенье был обнаружен коронавирус, стабилен, находится под контролем врачей.

Она также отметила, что еще один инфицированный, который был госпитализирован в больницу 20 марта, чувствует себя хорошо. Все контактные с ним находятся в обсерваторе, расположенном в санатории "Градостроитель" в окрестностях Тюмени.

Ранее сообщалось, что 15 марта у жителя Тюмени был обнаружен коронавирус, мужчина посещал Швейцарию и острова Карибского бассейна. В регионе с 18 марта введен режим повышенной готовности.

В минувшую пятницу еще один тюменец был госпитализирован с диагнозом "коронавирусная инфекция". Он заразился на проходившей в Тюмени конференции от иностранца.