В России проведут стресс-тесты на системообразующих предприятиях в зоне риска

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ усиливает мониторинг системообразующих предприятий в связи с ситуацией на валютном рынке, сообщил премьер Михаил Мишустин в субботу на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, профильные министерства и ведомства совместно с ведущими банками должны организовать стресс-тестирование предприятий, которые попадают в зону риска. По результатам проверки могут быть приняты решения о мерах поддержки.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания заявил, что правительство создаст фонд для поддержки регионов, чья экономика связана с нефтедобычей и нефтепереработкой. Он подчеркнул, что при необходимости регионам будет оказана поддержка для выполнения их первоочередных обязательств.

Кроме того, правительство РФ совместно с Центральным банком принимает меры, чтобы на фоне распространения коронавируса и волатильности на рынках поддержать малый бизнес.

"Совместно с Банком России мы решаем две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не допустить снижения объемов кредитования реального сектора, во-вторых поддержать малый и средний бизнес. Это турагентства, небольшие гостиницы, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие небольшие компании сферы услуг, которые из-за сокращения спроса и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции оказались в достаточно затруднительном положении", - сказал Мишустин.

Он сообщил, что Банк России запускает большую дополнительную программу льготного кредитования таких небольших компаний, чтобы помочь им избежать финансовых проблем.

Премьер отметил, правительство принимает активные упреждающие меры, чтобы уменьшить влияние на граждан и финансовую систему России коронавирусной инфекции значительной волатильности на фондовых рынках и на глобальных рынках нефти и газа.

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