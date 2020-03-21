Что произошло за день: суббота, 21 марта

Рост числа заболевших коронавирусом в России, обещанная Италии помощь и дела о нарушении режима самоизоляции на Ставрополье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число пациентов с коронавирусом в России достигло 306. За сутки выявлены 53 новых случая заболевания. Впервые выявлены заболевшие, в частности, в Крыму и Курганской области. В Москве общее число заболевших выросло до 137, в числе новых пациентов оказался ребенок.

- Россия направит в Италию специалистов и технику для борьбы с коронавирусом. О готовности помочь президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Между тем Роспотребнадзор сообщил, что тест-системы российского производство поставлены уже в 13 стран.

- Михаил Мишустин предостерег предприятия от увольнений в условиях "шумихи вокруг коронавируса". Премьер-министр РФ на совещании подчеркнул, что увольнение должно быть крайней мерой, и пригрозил снятием моратория на проверки малого и среднего бизнеса при неоправданных увольнениях или задержках зарплат. Он также заявил, что системообразующие предприятия пройдут стресс-тесты. Министр финансов Антон Силуанов на совещании отметил, что за два месяца рост ВВП составил 2,3%.

- В Ставропольском крае возбуждены дела о нарушении условий самоизоляции. В местном координационном совете по борьбе с коронавирусом не уточнили, идет ли речь об административной или уголовной ответственности. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что у врача, недавно вернувшейся из-за границы и не соблюдавшей режим самоизоляции, подтвержден диагноз.

- Копию памятника Георгию Жукову убрали с Манежной площади в Москве. В Мосгорнаследии пояснили, что это связано с хрупкостью постамента, который тоже нуждается в реставрации. Копию, несколько отличающуюся от оригинала памятника, установили накануне. Сообщалось, что старый памятник вернут после реставрации к 9 мая.