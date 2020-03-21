Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Что произошло за день: суббота, 21 марта

Рост числа заболевших коронавирусом в России, обещанная Италии помощь и дела о нарушении режима самоизоляции на Ставрополье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число пациентов с коронавирусом в России достигло 306. За сутки выявлены 53 новых случая заболевания. Впервые выявлены заболевшие, в частности, в Крыму и Курганской области. В Москве общее число заболевших выросло до 137, в числе новых пациентов оказался ребенок.

- Россия направит в Италию специалистов и технику для борьбы с коронавирусом. О готовности помочь президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Между тем Роспотребнадзор сообщил, что тест-системы российского производство поставлены уже в 13 стран.

- Михаил Мишустин предостерег предприятия от увольнений в условиях "шумихи вокруг коронавируса". Премьер-министр РФ на совещании подчеркнул, что увольнение должно быть крайней мерой, и пригрозил снятием моратория на проверки малого и среднего бизнеса при неоправданных увольнениях или задержках зарплат. Он также заявил, что системообразующие предприятия пройдут стресс-тесты. Министр финансов Антон Силуанов на совещании отметил, что за два месяца рост ВВП составил 2,3%.

- В Ставропольском крае возбуждены дела о нарушении условий самоизоляции. В местном координационном совете по борьбе с коронавирусом не уточнили, идет ли речь об административной или уголовной ответственности. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что у врача, недавно вернувшейся из-за границы и не соблюдавшей режим самоизоляции, подтвержден диагноз.

- Копию памятника Георгию Жукову убрали с Манежной площади в Москве. В Мосгорнаследии пояснили, что это связано с хрупкостью постамента, который тоже нуждается в реставрации. Копию, несколько отличающуюся от оригинала памятника, установили накануне. Сообщалось, что старый памятник вернут после реставрации к 9 мая.

Новости по теме

Новости

Мишустин и Румас отметили принципиальные договоренности по поставкам нефти в Белоруссию

Мишустин и Румас отметили принципиальные договоренности по поставкам нефти в Белоруссию

Росавиация рассказала о запланированной эвакуации россиян из восьми стран

В России за сутки выявлены 53 новых случая коронавируса

Первый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Челябинской области

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

В России проведут стресс-тесты на системообразующих предприятиях в зоне риска

На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19

На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19

Россия уже поставила тесты на COVID-19 в 13 стран

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Оперативный штаб в Тюмени опроверг сообщения о смерти пациента с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');