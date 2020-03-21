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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.

"Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура", - заявил Мишустин в субботу на совещании по экономическим вопросам.

В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников заявил о поручении мониторить случаи перевода россиян на трехдневную рабочую неделю, что является признаком возможного обострения ситуации с занятостью.

Михаил Мишустин

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