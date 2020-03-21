Первый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Челябинской области
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Челябинской области подтвердился первый случай заражения коронавирусом, сообщает региональный штаб в субботу.
"Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию", - приводятся в сообщении слова губернатора Алексея Текслера.
По словам главы региона, сразу после приезда у мужчины были взяты анализы, он был изолирован.
Как отметил Текслер, молодой человек чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме.
Ранее в субботу сообщалось о новом выявленном случае заражения коронавирусом в Московской области.