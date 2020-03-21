"Заминированный" самолет из Москвы благополучно приземлился в Тюмени

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Самолет из Москвы, по которому поступило анонимное сообщение о минировании, в субботу вечером благополучно приземлился в пункте прилета - аэропорту "Рощино" в Тюмени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

По данным собеседника агентства, аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в субботу анонимные заявители сообщили о минировании восьми самолетов, в том числе рейса Москва - Тюмень.