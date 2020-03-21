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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Сообщение о минировании самолета Москва - Пермь оказалось ложным

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Службы международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) не нашли опасных предметов на борту самолета Москва - Пермь, получившего сообщение о якобы минировании в субботу.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь пермского аэропорта Евгений Кузнецов, лайнер благополучно сел в Перми. Сейчас он уже успешно вылетел обратно в Москву.

Он уточнил, что на борту находились 43 пассажира и пять членов экипажа. Рейс (SU1768) выполняла авиакомпания "Аэрофлот".

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Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что от анонимного заявителя на электронную почту поступили сообщения о минировании восьми воздушных судов, в числе которых "Москва - Санкт-Петербург", "Москва - Самара", "Москва - Тюмень", "Москва - Волгоград", "Москва - Пермь", "Иркутск - Москва", "Сургут - Москва" и "Хабаровск - Москва".

Москва Пермь Аэрофлот

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