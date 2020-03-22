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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

После аварии с двумя автобусами под Тамбовом госпитализированы 18 человек

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В медицинские учреждения Тамбовской области госпитализированы 18 человек, пострадавших в результате аварии с двумя пассажирскими автобусами, сообщается на сайте департамента здравоохранения региона.

Три человека находятся в тяжелом состоянии, они направлены в реанимацию. В департаменте здравоохранения уточнили, что детей среди пострадавших нет. Еще три человека после осмотра медиками на месте от госпитализации отказались.

По словам начальника управления здравоохранения Тамбовской области Ольги Виницкой, все пострадавшие - жители Волгоградской области.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших и двоих погибших в аварии.

Инцидент произошел на трассе Москва - Волгоград: следовавшие в одном направлении рейсовые автобусы съехали на обочины во избежание столкновения, один из них перелетел через отбойник и съехал в кювет.

Причиной аварии могли стать сложные погодные условия. Автобусы следовали из Москвы в Саратов и Волгоград. В общей сложности в двух автобусах находились 42 человека.

Тамбовская область

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