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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Тамбовом достигло 15

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В ДТП под Тамбовом пострадали 15 человек, ещё двое погибли, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Там отметили, что инцидент произошел в 06:59 в Жердевском районе Тамбовской области на 566-м километре на трассы Р-22 "Москва-Волгоград". Два автобуса, следовавшие в попутном направлении, во избежание столкновения разъехались по обочинам. Один из них перелетел через отбойник и свалился в кювет.

Ранее в ГИБДД сообщали о десяти пострадавших и двоих погибших в результате ДТП.

Тамбовская область

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