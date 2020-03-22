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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Пять человек пострадали при взрыве боеприпаса на складе под Мурманском

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Артиллерийский боеприпас взорвался на военном складе в Мурманской области, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба Северного флота.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории склада.

Пострадавших оперативно доставили в военный госпиталь, угрозы их жизни нет.

Комиссия командования Северного флота проводит проверку, сообщили в пресс-службе.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел на складе боеприпасов в Мурманске в микрорайоне Росляково. По его данным, в числе пятерых пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

Мурманск

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