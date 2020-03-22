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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Минздрав заявил, что покупать аппараты ИВЛ для дома бессмысленно

Использовать аппаратуру можно только по решению врача и с применением технологий, доступных в стационаре

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минздрав России предупреждает о возможности использования аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) только под контролем врачей - ранее спрос на аппараты резко вырос из-за распространения коронавируса.

"В связи с появлением в ряде СМИ информации о частных покупателях аппаратов искусственной вентиляции лёгких для личного использования в домашних условиях Минздрав России сообщает: определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в воскресенье.

Кроме аппаратов ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, отмечают в Минздраве.

В связи с этим покупка ИВЛ для личного использования лишена смысла, подчёркивают в министерстве.

Организации государственной системы здравоохранения полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции легких, заявляет Минздрав.

Минздрав России

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