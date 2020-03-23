"Ростех" заявил о готовности наладить выпуск тепловизоров и аппаратов ИВЛ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Ростех" сообщил, что в апреле наладит серийное производство тепловизоров, которые будут выявлять людей с высокой температурой в местах интенсивного трафика. По оценке корпорации, сейчас таких приборов нужно около 5500.

Разработанные "Ростехом" тепловизоры будут автоматически и бесконтактно находить людей с высокой температурой на пунктах пропуска и досмотра, в том числе на вокзалах, в аэропортах, на приграничных КПП и на проходных при входах н предприятия.

Прибор меньше чем за минуту автоматически устанавливает эталонную температуру тела на основании мониторинга большого количества людей - от десяти человек на расстоянии до 10 метров. Тревожный сигнал поступает на систему контроля и управления доступом, а также на любые другие внешние системы.

Единственным поставщиком бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха для Минпромторга в 2020 году назначен входящий в "Ростех" концерн "Швабе".

"Ростех" также сообщил, что готов поставить необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), их производство уже начали наращивать "Швабе" и еще одна дочка корпорации - "КРЭТ".

Ранее в понедельник "Интерфакс" сообщил, что КРЭТ был назначен единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для Минпромторга. Всего на закупку было выделено 7,5 млрд рублей, должно быть закуплено от 5700 аппаратов.

В госкорпорации также сообщили, что дочернее предприятие "Ростеха" "Росхимзащита" разработало противовирусный комбинезон.

"Испытания показали, что костюм гарантирует эффективную защиту от биологических угроз, в том числе вирусов. Мы готовим документы для сертификации, уже запущено опытное производство в Казани, идет формирование портфеля заказов", - отметили в пресс-службе.

В воскресенье The Moscow Times написала, что богатые россияне начали закупать аппараты ИВЛ для личного использовния дома. Минздрав предупредил, что применять эти машины можно только в больницах и только под контролем врачей, а дома они будут бесполезны.